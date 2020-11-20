Обвиняемому в педофилии известному уральскому журналисту вынесут приговор

По словам журналиста, до инцидента он работал над расследованием деятельности сети педофилов. В процессе мужчина связался с девочкой-подростком, которая стало жертвой людей с психическими отклонениями. Журналист занялся сборкой материала, но семья девочки подала на него заявление в СК, обвинив в половой связи с несовершеннолетней.