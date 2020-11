Обвиняемому в педофилии известному уральскому журналисту вынесут приговор

23 ноября в городском суде Березовского вынесут приговор известному екатеринбургскому журналисту Максиму Фадейкову, которого обвиняют в педофилии.

Статья 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) предусматривает до 20 лет лишения свободы, сообщает ЕАН со ссылкой на суд Березовского. По словам журналиста, до инцидента он работал над расследованием деятельности сети педофилов. В процессе мужчина связался с девочкой-подростком, которая стало жертвой людей с психическими отклонениями. Журналист занялся сборкой материала, но семья девочки подала на него заявление в СК, обвинив в половой связи с несовершеннолетней. Напомним, 16 ноября стало известно, что в Екатеринбурге возобновился процесс по делу 35-летнего прапорщика Владислава Ханипова, которого обвиняют в десяти эпизодах педофилии. Подозреваемого в педофилии уральского депутата отпустили домой

