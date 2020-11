Замгубернатора Свердловской области рассказал о причинах смертности в регионе

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал о причинах роста смертности в регионе.

Он сообщил, что в первую очередь смертность повысилась из-за лёгочных заболеваний. Из-за высокой загруженности врачей также возросла смертность от других заболеваний. Плюс к тому пожилые люди до последнего откладывают визит в поликлинику. Единственный выход — восстановление плановой медицинской помощи,заявил Креков Е1. Напомним, сегодня Креков сообщил о том, что власти Свердловской области не планируют водить новые ограничения. При этом он рекомендовал отказаться от проведения корпоративных банкетов. Павел Креков: «Новых коронавирусных ограничений не будет!»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter