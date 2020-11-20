Замгубернатора Свердловской области рассказал о причинах смертности в регионе

Замгубернатора Свердловской области рассказал о причинах смертности в регионе

Сегодня, 15:16ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал о причинах роста смертности в регионе.

Он сообщил, что в первую очередь смертность повысилась из-за лёгочных заболеваний. Из-за высокой загруженности врачей также возросла смертность от других заболеваний.

Плюс к тому пожилые люди до последнего откладывают визит в поликлинику. Единственный выход — восстановление плановой медицинской помощи,заявил Креков Е1.

Напомним, сегодня Креков сообщил о том, что власти Свердловской области не планируют водить новые ограничения. При этом он рекомендовал отказаться от проведения корпоративных банкетов.

Stories:
Коронавирус
Related news:
Свердловская областьсмертностьПавел Крековкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы