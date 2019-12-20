Обвиняемый в смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге сидит в vip-камере

По словам инсайдера, во всех камерах, где он был подследственные сидят по 10 человек, и лишь камера Васильева двухместная. Кроме того виновник ДТП заявил, что ему необходимо МРТ.

Необходимость подследственный обосновал тем, что до заключения под стражу попал в аварию и во время обследования в городской больнице ему порекомендовали магнитно-резонансную томографию колена. От второго подследственного жалоб и просьб не поступило,рассказал источник издания.