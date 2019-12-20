Обвиняемый в смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге сидит в vip-камере
Екатеринбуржец Владимир Васильев, обвиняемый в ДТП с двумя погибшими на улице Малышева, ожидает суда в двухместной камере СИЗО. Об этом сообщает издание Ура.ру со ссылкой на анонимный источник в Общественной наблюдательной комиссии, который побывал в следственном изоляторе.
По словам инсайдера, во всех камерах, где он был подследственные сидят по 10 человек, и лишь камера Васильева двухместная. Кроме того виновник ДТП заявил, что ему необходимо МРТ.
Необходимость подследственный обосновал тем, что до заключения под стражу попал в аварию и во время обследования в городской больнице ему порекомендовали магнитно-резонансную томографию колена. От второго подследственного жалоб и просьб не поступило,рассказал источник издания.
Напомним, Владимир Васильев обвиняется в том, что будучи в нетрезвом состоянии на угнанном автомобиле Kia врезался в машину такси, стоящую на светофоре. В результате ДТП погибли два человека. Также во время следствия выяснялось, что анализ мочи на алкоголь вместо Владимира Васильева сдал его отец — полковник Росгвардии Андрей Васильев. В отношении него военный следственный отдел СКР по Центральному военному округу проводит доследственную проверку.