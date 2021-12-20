Серовчанин сбил насмерть перебегавшего дорогу пешехода и получил 2,5 года колонии

За сбитого насмерть мужчину, перебегавшего в неположенном месте дорогу, водитель из Серова получил 2 года 6 месяцев лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии-поселении.

Мужчина признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Авария случилась 16 июня 2021 года. Вечером водитель ехал на иномарке «Шкода Фабия» в поселке Восточный. Там он наехал на перебегавшего дорогу мужчину. По данным следствия, водитель невнимательно оценил обстановку и ее изменения. Его ослепило солнце, но водитель не затормозил, что привело к трагедии. Пешеход в результате наезда получил травму головы и конечностей с развитием осложнений. Мужчина скончался. Кроме срока в колонии-поселении, серовчанину также запрещено 2,5 года управлять транспортными средствами и он должен будет выплатить компенсацию морального вреда по одному миллиону матери и сыну погибшего, а также 500 тысяч рублей в пользу брата.

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