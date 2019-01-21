Инвестиции в туризм Нижнего Тагила: что сделано в 2018 и запланировано на 2019 год?

В настоящий момент в Нижнем Тагиле продолжается реализация проектов по развитию туристической сферы. Инвестиции в туризм города способствуют совершенствованию разнообразных направлений.

Благоустройство Нижнетагильского музея изобразительных искусств

В 2018 году из областного бюджета были инвестированы средства в благоустройство Нижнетагильского музея изобразительных искусств. В 2019 году планируется продолжить реализацию проекта. В настоящее время удалось привлечь 6 миллионов из областной казны. В планах Нижнего Тагила – благоустройство территории Нижнетагильского музея, участие в конкурсе по развитию туризма. Об этом сказала начальник управления по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов Каринэ Геворгян на заседании постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму, которое прошло 21 января.

Предварительное решение о выделении муниципалитетом 4 миллионов рублей позволит нам сделать территорию наиболее привлекательной, отметила Каринэ Геворгян.

Тагильская лагуна – самое популярное место в городе

За прошедшие годы произошла значительная реконструкция набережной Тагильского пруда. Участие Нижнего Тагила в проекте Федерального агентства по развитию туризма позволило в течение двух лет реализовать проект «Тагильская лагуна». Стоит отметить, что в организации принимали участие многие учреждения Нижнего Тагила. Таким образом территория набережной пользуется огромной популярностью у туристов, приезжающих в город.

Вы сами можете наблюдать, как в выходные «Тагильская лагуна» и Лисья гора пользуются огромной популярностью. Люди приезжают с Екатеринбурга, чтобы погулять по нашей набережной, сказала Каринэ Геворгян.

В 2019 году планируется участие «Тагильской лагуны» во втором этапе конкурса от Ростуризма. Разработана проектно-сметная документация. Пока что Ростуризм не рассматривает данный проект, но в надеждах администрации его дальнейшая реализация.

Фото: Сергей Кузнецов, Официальный сайт администрации Нижнего Тагила

Стоит отметить, что проект «Тагильская лагуна» помог создать не только комфортную зону отдыха для тагильчан, но и способствовать развитию города, отметила Геворгян.

Благоустройство территории природно-ландшафтного парка «Лисья гора»

В 2018 году был реализован проект по благоустройству территории природно-ландшафтного парка «Лисья гора». Помимо этого, реконструирована Лисьегорская башня. Возле нее появился сувенирный павильон. Удалось создать торговую точку для туристов именно с аутентичной продукцией. Об этом также было сказано на заседании постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму.

Фото: Сергей Кузнецов, Официальный сайт администрации Нижнего Тагила

Создание территории для проведения событийных мероприятий

Привлечение субсидий из областного бюджета позволило благоустроить территорию для проведения событийных мероприятий, которые проходят на проспекте Ленина, 1.

Именно на этой территории, как мы все прекрасно знаем, проходят такие события, как «Ночь музеев», «Ночь искусств». Площадка создана для семейного и молодежного отдыха, сказала на заседании Каринэ Геворгян.

Установка трех модульных конструкций

За счет инвестирования туристических проектов из областной казны на территории Нижнего Тагила установлены три модульные конструкции у Лисьегорская башни и Нижнетагильского цирка, а также на набережной Тагильского пруда.

Создание навигации для туристов

В 2019 году из регионального бюджета будет выделена субсидия на установку туристической навигации. В 2014-2015 годах на улицах города появились 57 знаков турнавигации. Они соответствуют требованиям федерального ГОСТа.

Установка пилонов на улицах Нижнего Тагила

В рамках привлеченных от Сбербанка средств на улицах города в 2018 году появились пилоны. Администрация надеется, что с помощью привлеченных из областного бюджета средств в 2019 году возможна установка цифровых пилонов.

Нижний Тагил – город для туристов

Благоустройство туристических объектов города позволило привлечь в Нижний Тагил большое количество туристов. В 2018 году в Нижний Тагил были привлечены 350–380 тысяч туристов. Подсчет складывался из количества людей, посетивших объекты достопримечательностей, числа участников событийных мероприятий и количества туристов, разместившихся в коллективных объектах размещений.

Приток туристов, по словам начальника управления по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов, связан с выставкой сооружений.

Люди готовы были не только приехать в Нижний Тагил, но и остаться в городе на несколько дней. Туристы посещали завод Демидовых, наблюдали производство градообразующих предприятий. Напомню, что совместно с федеральным агентством нами были разработаны два туристических продукта. Но на сегодняшний день этот проект стал объектом Российской Федерации, поэтому пока что продукты не реализованы, отметила Каринэ Геворгян.

Реконструкция Музея-завода истории и развития техники черной металлургии

На заседании обсудили вопрос о реконструкции Музея-завода истории развития техники черной металлургии. В настоящий момент объект принимает туристов только в весенний, летний и осенний периоды. Музей находится в составе объекта «Горнозаводской Урал», специалисты делают все возможное для сохранения культурного наследия.

Фото: Илья Колесов, Официальный сайт администрации Нижнего Тагила

Этим проектом интересуются федералы, но для реконструкции объекта необходимо создание проектно-сметной документации. В бюджете должны быть предусмотрены значительные средства для реализации проекта, поэтому область не готова пока что взять на себя такие расходы, ответила начальник управления по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов Каринэ Геворгян.

Туристические проекты способствуют привлечению средств в бюджет города. В настоящий момент на территории Нижнего Тагила реализуется проект туристического кластера «Гора Белая». Задача по привлечению туристов стоит глобальная. По словам Каринэ Геворгян, миллионы туристов должны посетить данный спортивный комплекс.

Помимо этого, в планах правительства – максимальная загруженность коллективных средств размещения.