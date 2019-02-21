Военная полиция Екатеринбурга научила юнармейцев разгонять митингующих

В Екатеринбурге силовики показывают школьникам, как они умеют разгонять несанкционированные митинги. Думаю вот - для чего? Наверное, для того, чтобы боялись. Может быть мы доживем до того времени, когда школьников начнут учить разговаривать друг с другом, не бояться выслушивать чужое мнение, если даже ты с ним не согласен, начнут учить навыкам примирения, ведения переговоров, разрешения конфликтов мирным путем. Может быть и силовики научатся когда-нибудь этим полезным для каждого здравомыслящего человека навыкам, написал Винокуров на своей странице в социальной сети.