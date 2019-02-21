Военная полиция Екатеринбурга научила юнармейцев разгонять митингующих
Военная полиция Екатеринбурга продемонстрировала юнармейцам, как разгоняют несанкционированные митинги.
В военной комендатуре Екатеринбурга прошло мероприятие, организованное для школьников-членов Юнармии. Учащиеся средних классов наблюдали за действиями правоохранителей в условиях несанкционированного митинга. Согласно сценарию четверо молодых людей с палками и бутылками с зажигательной смесью организовали митинг. Сотрудники военной полиции организовали задержание, в ходе которого митингующие оказывали активное сопротивление.
Силовикам удалось задержать одного из молодых людей, остальные оппозиционеры разбежались.
В военной комендатуре сообщили, что мероприятие было приурочено к 23 февраля.
Исполняющая обязанности штаба Юнармии по Свердловской области Татьяна Коваляк сообщила, что подобное мероприятие в планах Юнармии не значится, сообщает «Новая газета».
По мнению психолога Дмитрия Винокурова, который работает с подростками в Нижнем Тагиле, школьников необходимо обучать навыкам мирного урегулирования конфликтов и ведения переговоров.
В Екатеринбурге силовики показывают школьникам, как они умеют разгонять несанкционированные митинги. Думаю вот - для чего? Наверное, для того, чтобы боялись. Может быть мы доживем до того времени, когда школьников начнут учить разговаривать друг с другом, не бояться выслушивать чужое мнение, если даже ты с ним не согласен, начнут учить навыкам примирения, ведения переговоров, разрешения конфликтов мирным путем. Может быть и силовики научатся когда-нибудь этим полезным для каждого здравомыслящего человека навыкам, написал Винокуров на своей странице в социальной сети.