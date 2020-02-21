На Урале мать ребенка с признаками ОРВИ вынуждают к госпитализации из-за коронавируса
Сегодня, 19:23ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге госпитализировали второго ребёнка с подозрением на коронавирус. О помещении детей в больницу ходатайствовал Роспотребнадзор, пишет РИА «Новости».
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Дети, которых хотят направить в медучреждение, из одной семьи. Это девочки четырех и двух лет. Они с семьей отдыхали на острове Хайнань и вернулись в Россию 2 февраля. Через 11 дней у старшего ребенка появились признаки ОРВИ. Родителям выдали постановление об изоляции и госпитализации ребенка. Также у девочки должны были взять анализы, а врачам необходимо было осмотреть ее. Однако мать отказалось выполнять условия предписания. Суд удовлетворил оба иска о принудительной госпитализации девочек.
В Китае число зараженных коронавирусом превысило 75 тысяч человек, скончались 2236 человека, излечились более 18 тысяч человек. За пределами Китая выявлено больше тысячи случаев заражения.
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