На Урале мать ребенка с признаками ОРВИ вынуждают к госпитализации из-за коронавируса

Дети, которых хотят направить в медучреждение, из одной семьи. Это девочки четырех и двух лет. Они с семьей отдыхали на острове Хайнань и вернулись в Россию 2 февраля. Через 11 дней у старшего ребенка появились признаки ОРВИ. Родителям выдали постановление об изоляции и госпитализации ребенка. Также у девочки должны были взять анализы, а врачам необходимо было осмотреть ее. Однако мать отказалось выполнять условия предписания. Суд удовлетворил оба иска о принудительной госпитализации девочек.