Минпром рекомендовал предприятиям разработать декларацию безопасности

В письме отмечается, что в документе должны содержаться позиция, ценности и принципы организации в отношении борьбы с коронавирусом.

Кроме того, в документе уточняется, что при проведении проверочных мероприятий, этим принципам будет уделяться отдельное внимание.

По словам источника издания, такой документ сделать несложно, но эффекта он не даст. Бизнес ожидает, что Минпром окажет ему поддержку в условиях пандемии, а не новых требований.