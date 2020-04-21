Минпром рекомендовал предприятиям разработать декларацию безопасности
Министр промышленности и науки Сергей Пересторонин направил предприятиям Свердловской области письмо с рекомендацией разработать декларацию безопасности, сообщает 66.RU.
В письме отмечается, что в документе должны содержаться позиция, ценности и принципы организации в отношении борьбы с коронавирусом.
Кроме того, в документе уточняется, что при проведении проверочных мероприятий, этим принципам будет уделяться отдельное внимание.
По словам источника издания, такой документ сделать несложно, но эффекта он не даст. Бизнес ожидает, что Минпром окажет ему поддержку в условиях пандемии, а не новых требований.
Ранее Владимир Путин призвал власти регионов помочь бизнесу, избавив его от ненужных проверок и бюрократии. Из-за пандемии коронавируса в стране действует режим самоизоляции. С 13 апреля Евгений Куйвашев разрешил возобновить работу промышленным предприятиям. Более того, для 18 видов бизнеса, пострадавших от карантина, была снижена ставка налога на имущество.