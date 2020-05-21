Глава СК РФ поручил расследовать гибель уральца на одном из Оренбуржских предприятий

Такое распоряжение дал председатель СКР Александр Бастрыкин в ходе личного приема граждан в режиме видеоконференцсвязи.

К главе ведомства обратились жители Свердловской области. Отец заявителя погиб на одном из предприятий Оренбургской области. Он и его напарник выполняли работы, когда произошло падение люльки автоподъемника. В результате оба скончались от полученных травм. Обратившиеся попросили разобраться в обстоятельствах гибели их родственника, а также установить виновных.

Обратившиеся опасаются, что причастные к происшествию лица могут избежать ответственности. Они попросили проверить законность действий руководства предприятия, где работали погибшие, а также представителей свердловской компании, занимавшейся ремонтом подъемника.

Александр Бастрыкин поручил направить материалы дела в центральный аппарат, а также провести повтор судебную экспертизу.

Более того, в отношении подчиненных он назначил проведение служебной проверки. На это время руководитель территориального отдела и старший следователь-криминалист СУ СК РФ по Оренбургской области отстранены от исполнения служебных обязанностей.