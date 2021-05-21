Россиянам стало проще получить налоговый вычет

Россиянам стало проще получить налоговый вычет
Россиянам стало проще получить налоговый вычет
Сегодня, 10:29ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Россиянам стало проще получить налоговый вычет из НДФЛ по расходам на покупку земли, жилья и его строительство с 21 мая 2021 года.

Для того, чтобы получить вычет из НДФЛ в упрощенном порядке, жителям России теперь необходимо заполнить заявление в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы и подождать ответа всего месяц. Ранее заявление рассматривалось в течение трех месяцев.

Возврат денежных средств, согласно новым правкам в закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», должен произойти в течение 15 дней, а не 30, как было ранее, сообщают «Новые известия».

При этом россиянам не нужно заполнять налоговые декларации для получения налогового вычета и предоставлять в налоговую какие-либо подтверждающие документы.

Напомним, 19 мая Госдума одобрила закон ЕР о новых выплатах семьям с детьми. В 2021 году дополнительные выплаты получат порядка 2 миллионов российских семей.

Материалы по теме:
Россиядокументыобществоналоговая декларацияналоги
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы