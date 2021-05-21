Россиянам стало проще получить налоговый вычет из НДФЛ по расходам на покупку земли, жилья и его строительство с 21 мая 2021 года.

Для того, чтобы получить вычет из НДФЛ в упрощенном порядке, жителям России теперь необходимо заполнить заявление в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы и подождать ответа всего месяц. Ранее заявление рассматривалось в течение трех месяцев. Возврат денежных средств, согласно новым правкам в закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», должен произойти в течение 15 дней, а не 30, как было ранее, сообщают «Новые известия». При этом россиянам не нужно заполнять налоговые декларации для получения налогового вычета и предоставлять в налоговую какие-либо подтверждающие документы. Напомним, 19 мая Госдума одобрила закон ЕР о новых выплатах семьям с детьми. В 2021 году дополнительные выплаты получат порядка 2 миллионов российских семей. Госдума одобрила закон ЕР о новых выплатах семьям с детьми

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