Бывший пункт полиции будет снесен на Сухоложском в Нижнем Тагиле

Бывший пункт полиции будет снесен на Сухоложском в Нижнем Тагиле
Бывший пункт полиции будет снесен на Сухоложском в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:42ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Из-за невозможности дальнейшей эксплуатации аварийное здание на улице Цементная, 2 в Сухоложском поселке, где располагался участковый пункт полиции № 17, спишут и снесут в Нижнем Тагиле.

Соответствующее постановление 20 июля подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Причиной сноса здания является невозможность дальнейшей эксплуатации муниципального нежилого здания, где находился отдел полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское».

Пункт полиции, обслуживающий этот район, несколько лет назад переехал на улицу Тельмана, 40.

Выполнять работы по сносу здания в Сухоложском поселке по заключенному договору об оказании благотворительной помощи будет ООО «Стройкомплекс», на которого возложены обязанности застройщика. Компания по условиям договора после выполнения работ должна передать администрации материалы, оставшиеся после сноса здания, пригодные для дальнейшего использования.

Напомним, снести комплекс казарм воинской части на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле постановил мэр Владислав Пинаев. Всего будут снесены 13 строений бывшего военного городка.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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