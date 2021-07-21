Бывший пункт полиции будет снесен на Сухоложском в Нижнем Тагиле

Выполнять работы по сносу здания в Сухоложском поселке по заключенному договору об оказании благотворительной помощи будет ООО «Стройкомплекс», на которого возложены обязанности застройщика. Компания по условиям договора после выполнения работ должна передать администрации материалы, оставшиеся после сноса здания, пригодные для дальнейшего использования.