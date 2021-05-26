Старый многоквартирный дом будет снесен в Сухоложском в Нижнем Тагиле

Старый многоквартирный дом, который признан непригодным для эксплуатации, будет снесен на улице Джамбула в Нижнем Тагиле.

Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев в среду, 26 мая. Работы по подготовке к сносу многоквартирного дома № 14 на улице Джамбула будет выполнять «Служба заказчика городского хозяйства». Учреждение должно осуществить закупку работ по сносу здания и утилизацию мусора. Управлению муниципального имущества мэрии поручено внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. Напомним, в 2021 году еще 6 аварийных домов будут снесены в поселке Уралец под Нижним Тагилом. Начальная цена контракта составляет 2,3 миллиона рублей. Еще 6 аварийных домов будут снесены в поселке Уралец под Нижним Тагилом

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