Осенний снег и ожидаемый дистант. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 21 сентября.

Утром в Нижнем Тагиле в районе горы Белой и в Екатеринбурге выпал первый снег. Однако синоптики ожидают, что уже 22 сентября столбики термометров поднимутся до +22, а 23 и 24 сентября - до +20 градусов. На Белой горе под Нижним Тагилом выпал снег В Заречном 14-летняя школьница упала с балкона многоэтажного дома. В тяжелом состоянии она была доставлена в больницу Екатеринбурга. По данным МВД, девушка распивала спиртные напитки в компании взрослых, а когда они вышли в магазин, забралась на перила балкона, не удержалась и упала. Отмечается, что пострадавшая из благополучной семьи. Родители и молодые люди, составлявшие ей компанию, могут быть привлечены к ответственности. Пила со взрослыми: на Урале 9-классница выпала с балкона В Свердловской области методично ослабляют меры коронавирусных ограничений. Ряд запретов был снят указом губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым 21 сентября. Нормативный документ разрешает работу тотализаторам, букмекерским конторам и пунктам приёма ставок. Продлен до 28 сентября режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет. В Свердловской области возобновят работу тотализаторы и букмекерские конторы На Урале 198 классов учебных заведений переведены на дистант. В связи с эпидемией COVID-19 в 14 школах закрыты 23 класса. Высокий уровень заболеваемости ОРВИ стал причиной перевода на удаленный режим обучения 175 классов образовательных учреждений и 11 групп детских садов. Почти две сотни школьных классов на Урале отправлены на дистант

