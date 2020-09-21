Осенний снег и ожидаемый дистант. Итоги дня в Свердловской области

В Заречном 14-летняя школьница упала с балкона многоэтажного дома. В тяжелом состоянии она была доставлена в больницу Екатеринбурга. По данным МВД, девушка распивала спиртные напитки в компании взрослых, а когда они вышли в магазин, забралась на перила балкона, не удержалась и упала. Отмечается, что пострадавшая из благополучной семьи. Родители и молодые люди, составлявшие ей компанию, могут быть привлечены к ответственности.