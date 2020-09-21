В Нижнем Тагиле спустя две недели найдена пропавшая 16-летняя глухонемая девушка

Напомним, с 15 сентября в Нижнем Тагиле продолжаются поиски пропавшей 38-летней Рыльковой Екатерины (Молочай). Она ушла из дома после ссоры с мужем из дома на улице Попова на Тагилстрое. Супруг рассказал, что такое происходит уже не в первый раз.