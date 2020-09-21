В Нижнем Тагиле спустя две недели найдена пропавшая 16-летняя глухонемая девушка

Кристина — инвалид по слуху. Она ушла из дома 9 сентября утром. Она регулярно выходила на связь с сотрудниками полиции через социальные сети. Однако возвращаться домой отказывалась.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что девушка находится в Первоуральске. Куда и направились сотрудники полиции для задержания. Девочку остановили на улице, когда она шла в магазин.
Установлено, что в Екатеринбурге Кристина познакомилась с молодым человеком и уехала с ним в Первоуральск. Он сам пытался вернуть ее домой, но Кристина отказывалась. В отношении девушки никаких противоправных действий молодой человек не совершал.
Напомним, с 15 сентября в Нижнем Тагиле продолжаются поиски пропавшей 38-летней Рыльковой Екатерины (Молочай). Она ушла из дома после ссоры с мужем из дома на улице Попова на Тагилстрое. Супруг рассказал, что такое происходит уже не в первый раз.