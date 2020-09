В Нижнем Тагиле спустя две недели найдена пропавшая 16-летняя глухонемая девушка

В Нижнем Тагиле установлено местонахождение пропавшей 16-летней Кристины Шеньковой, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Кристина — инвалид по слуху. Она ушла из дома 9 сентября утром. Она регулярно выходила на связь с сотрудниками полиции через социальные сети. Однако возвращаться домой отказывалась. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что девушка находится в Первоуральске. Куда и направились сотрудники полиции для задержания. Девочку остановили на улице, когда она шла в магазин. Установлено, что в Екатеринбурге Кристина познакомилась с молодым человеком и уехала с ним в Первоуральск. Он сам пытался вернуть ее домой, но Кристина отказывалась. В отношении девушки никаких противоправных действий молодой человек не совершал. Напомним, с 15 сентября в Нижнем Тагиле продолжаются поиски пропавшей 38-летней Рыльковой Екатерины (Молочай). Она ушла из дома после ссоры с мужем из дома на улице Попова на Тагилстрое. Супруг рассказал, что такое происходит уже не в первый раз. Ушла из-за ссоры: в Нижнем Тагиле три дня ищут 38-летнюю женщину

