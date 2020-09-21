В Нижнем Тагиле спустя две недели найдена пропавшая 16-летняя глухонемая девушка

В Нижнем Тагиле спустя две недели найдена пропавшая 16-летняя глухонемая девушка

Сегодня, 13:55ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле установлено местонахождение пропавшей 16-летней Кристины Шеньковой, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Кристина — инвалид по слуху. Она ушла из дома 9 сентября утром. Она регулярно выходила на связь с сотрудниками полиции через социальные сети. Однако возвращаться домой отказывалась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что девушка находится в Первоуральске. Куда и направились сотрудники полиции для задержания. Девочку остановили на улице, когда она шла в магазин.

Установлено, что в Екатеринбурге Кристина познакомилась с молодым человеком и уехала с ним в Первоуральск. Он сам пытался вернуть ее домой, но Кристина отказывалась. В отношении девушки никаких противоправных действий молодой человек не совершал.

Напомним, с 15 сентября в Нижнем Тагиле продолжаются поиски пропавшей 38-летней Рыльковой Екатерины (Молочай). Она ушла из дома после ссоры с мужем из дома на улице Попова на Тагилстрое. Супруг рассказал, что такое происходит уже не в первый раз.

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