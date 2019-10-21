В Екатеринбурге активисты выйдут на митинг против строительства полигона ТКО
Сегодня, 20:39ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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3 ноября активисты проведут В Екатеринбурге митинг против строительства мусорного полигона границе Екатеринбурга и Сысерти, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Организаторы ожидают, что на митинг придут до 1500 человек. Министерство общественной безопасности согласовало митинг.
Активисты выступают против строительства полигона ТКО неподалеку от сел Большое Сeдельниково, Шабры и Горный Щит.
Ранее мэр Екатеринбурга заявлял, что полигон не будет простроен без согласия жителей, однако проект площадки был включен в генплан столицы Урала.
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