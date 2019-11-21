Циклотронный комплекс свердловского онкодиспансера запустят в конце 2022 года

О дате запуска комплекса рассказал главврач онкодиспансера Владимир Елишев. Строительство центра начнется в 2020 году. Проект должен стать вторым таким комплексом в регионе, однако и первый — университетский циклотронный комплекс на базе УрФУ — до сих пор не запущен, хотя оборудование для него лежит в университете с 2011 года. Запуск будет отложен из-за того, что у оборудования истек гарантийный срок.