Циклотронный комплекс свердловского онкодиспансера запустят в конце 2022 года
Сегодня, 19:52ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Собственный циклотронный комплекс онкологического диспансера Свердловской области смогут запустить лишь в 2022 году, пишет Znak.
О дате запуска комплекса рассказал главврач онкодиспансера Владимир Елишев. Строительство центра начнется в 2020 году. Проект должен стать вторым таким комплексом в регионе, однако и первый — университетский циклотронный комплекс на базе УрФУ — до сих пор не запущен, хотя оборудование для него лежит в университете с 2011 года. Запуск будет отложен из-за того, что у оборудования истек гарантийный срок.
Елишев рассказал, что к 2022 году Свердловская область придет к европейским нормативам по использованию ПЭТ-сканеров. Два циклотронных комплекса будут обеспечивать полную бесперебойность технологии, которой смогут воспользоваться 10-15 тысяч свердловчан в год.
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