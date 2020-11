Антирекорд смертности и сапоги пропавшего. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 21 ноября.

В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили подростка. ДТП произошло 20 ноября вечером, у дома № 5 на улице Тагильская. Пострадал 16-летний юноша. Сообщается, что 31-летний водитель «Черри Тиго» не справился с управлением и допустил наезд на несовершеннолетнего, переходившего проезжую часть по «зебре». Потерпевший госпитализирован с сотрясением головного мозга. Водитель утверждает, что двигался с невысокой скоростью, но парень вышел на дорогу неожиданно, из-за этого затормозить не получилось. Установлено, что управлявший транспортным средством мужчина был трезв, ранее не привлекался за нарушение ПДД. В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили 16-летнего подростка Найдено тело одного из рыбаков, которые пропали на Урале накануне. 19 ноября о пропаже заявила супруга. Она сообщила, что двое мужчин направились на снегоходе на рыбалку. Поисковиками был найдено место, где обрывались следы транспортного средства. На место были вызваны водолазы, которые достали из воды труп одного из пропавших, а также сапоги второго мужчины. Предполагается, что другое тело унесло течением. В связи с наступлением темного времени суток, поиски временно приостановили. По предварительной версии, погибший мужчина, вместе с компаньоном, возвращались с рыбалки на снегоходе, на котором не работала фара. Предполагается, что в темноте они по ошибке съехали на водоем и утонули. На Урале нашли тело одного из пропавших рыбаков на снегоходе В Нижнем Тагиле руководитель Роспотребнадзора Юрий Бармин заявил, что 30% заболевших коронавирусом заражаются дома от других работающих членов семьи. Кроме того, он отметил что самое большое количество заболевших трудятся на НТМК и УВЗ. На комбинате ежедневно проводят до 1,5 тысяч тестов, что позволяет выявить бессимптомных больных. Сообщается о 20% «ковидных» больных, которые заболели во время празднований дня рождения и подобным массовым мероприятиям. Такой же процент составляют нарушители масочного режима. Кроме того, Бармин отметил, что их данные по смертности различаются со статистикой оперштаба региона. По информации Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле умерли на 111 человек больше. Роспотребнадзор: в Нижнем Тагиле треть больных COVID-19 заразились дома В России и Свердловской области установлены очередные антирекорды по количеству выявленных «ковидных» больных. За сутки зафиксировано 24 822 случая заражения в стране, из них 378 в регионе, в Нижнем Тагиле — 14. Таким образом, общее количество выявленных заражений за период пандемии COVID-19 составило 2 064 748, среди них 42 838 зафиксированных результатов относятся к Среднему Уралу, общее количество выявленных больных тагильчан составило 2 817 человек. За период с 20 на 21 ноября зафиксировано 467 случаев смертности среди жителей России, из них 10 — в Свердловской области. Всего за период коронавирусной эпидемии от инфекции скончались 35 778 заболевших в стране, из них 943 - свердловчане. В Свердловской области очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки

