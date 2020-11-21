Антирекорд смертности и сапоги пропавшего. Итоги дня в Свердловской области

Найдено тело одного из рыбаков, которые пропали на Урале накануне. 19 ноября о пропаже заявила супруга. Она сообщила, что двое мужчин направились на снегоходе на рыбалку. Поисковиками был найдено место, где обрывались следы транспортного средства. На место были вызваны водолазы, которые достали из воды труп одного из пропавших, а также сапоги второго мужчины. Предполагается, что другое тело унесло течением. В связи с наступлением темного времени суток, поиски временно приостановили. По предварительной версии, погибший мужчина, вместе с компаньоном, возвращались с рыбалки на снегоходе, на котором не работала фара. Предполагается, что в темноте они по ошибке съехали на водоем и утонули.