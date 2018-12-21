Начальник отдела Ростехнадзора в Екатеринбурге лишился незадекларированного авто

Прокуратура Свердловской области подала иск в суд на бывшего руководителя одного из отделов уральского Ростехнадзора. В результате проведенной проверки прокуратура выявила нарушение законодательства при декларировании доходов.

Экс-начальник являлся владельцем Land Rover Discovery 4 2014 года выпуска и стоимость авто составила 2,5 млн рублей. В то время как его доход с 2011 по 2014 год составил 1,3 млн рублей. Изъятые документы в ходе проверки и расследования подтвердили, что деньги на покупку автомобиля бывший сотрудник Ростехнадзора получил незаконным путем.