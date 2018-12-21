Свердловчане задолжали по имущественным налогам 2,5 млрд рублей

Жители Свердловской области, не оплатившие имущественные налоги до 1 декабря, считаются должниками. За каждый день просроченной задолженности им начисляются пени. Общая сумма долга свердловчан составляет 2,5 млрд рублей.

Для того, чтобы напомнить гражданам о необходимости внести платеж, сотрудники УФНС направляют информацию о должниках их работодателям. Также сообщение с требованием о погашении долга отсылаются по месту жительства свердловчан.

В начале 2019 года материалы будут направляться в суд. К неплательщикам применяются такие меры взыскания, как ограничение права выезда за границу, списание средства со счетов и арест имущества.

Также налоговики планируют проведение предновогоднего рейда по ТРЦ Свердловской области, сообщает ИА REGNUM.