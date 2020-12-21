Для обвиняемого в убийстве 8-летнего мальчика тагильчанина запрошено 10 лет тюрьмы

Для обвиняемого в убийстве 8-летнего мальчика тагильчанина запрошено 10 лет тюрьмы

Сегодня, 17:00ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Прокуратура запросила 10 лет колонии для обвиняемого в убийстве восьмилетнего мальчика жителя Нижнего Тагила Александра Борисова.

Сегодня в Свердловском областном суде прошли прения сторон. Прокурор попросила суд критически отнестись к позиции обвиняемого, потому что она опровергается доказательствами, пишет E1.

Представитель обвинения заявила, что Борисов намеренно вводит в заблуждение суд, искажая информацию о возрасте детей, а также их имена.

Он давал неправдивые показания относительно мощности пневматической винтовки, отрицает, что находился в состоянии алкогольного опьянения, сказала представитель обвинения.

По мнению прокуратуры, Борисов сам предложил стрелять подростку, который после попал в ребенка.

Кроме того, сегодня были допрошены эксперты — психологи и педагог. Они зафиксировали, что у стрелявшего подростка есть отставание в развитии, слабый словарный запас и так далее. Поэтому, обвинение считает, что он не мог осознавать результаты своих действий.

В завершение прений прокуратура попросила признать Борисова виновным и приговорить к десяти годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.

Во время последнего слова Александр Борисов сказал, что считает произошедшее несчастным случаем. Приговор тагильчанину буде оглашен 30 декабря.

Напомним, Александра Борисова обвиняют в убийстве ребенка из хулиганских побуждений (п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и хулиганстве с применением оружия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). По мнению обвинения, Борисов действовал с умыслом — он дал подростку оружие и фактически руководил его действиями. При этом ему было известно, что неподалеку играют дети.

Происшествие случилось 4 августа 2019 года в поселке «Ольховка» в Нижнем Тагиле. Александр Борисов с товарищем и 14-летним подростком стреляли и пневматического оружия по банкам. Одна из пуль попала в голову семилетнего мальчика. Он несколько месяцев пробыл в коме. Ему была сделана операция, но пулю извлечь не удалось. В результате мальчик скончался не приходя в сознание.

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