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Отсудила 60 тыс. руб.: свердловская сирота ждет квартиру четыре года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отсудила 60 тыс. руб.: свердловская сирота ждет квартиру четыре года

Сегодня, 15:15ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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