Отсудила 60 тыс. руб.: свердловская сирота ждет квартиру четыре года

В октябре 2014 года Кировский районный суд Екатеринбурга вынес решение об обеспечении девушки-сироты жилплощадью в Екатеринбурге. Ответственность за его исполнение была возложена на Минстрой Свердловской области.

В феврале 2015 года девушка получила исполнительный лист. В декабре 2015 года она обратилась в Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств УФССП по региону, которые возбудили производство в отношении свердловского Минстроя. Сирота не получила жилье до настоящего момента не смотря на неоднократные предупреждения со стороны УФССП.

Свердловчанка переместилась в очереди с 182-й позиции (2014 год) на 218-ю (2016 год). В 2018 году очередь продвинулась и девушка остановилась на 70-м месте.

Минстрой ссылается на отсутствие свободных жилых помещений, поясняя, что работа по размещению заказов на строительство нового жилья ведется в соответствии с выделенными лимитами.