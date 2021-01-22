В свердловском МВД предупредили о задержаниях на митингах в поддержку Навального

В свердловском МВД предупредили о задержаниях на митингах в поддержку Навального

Сегодня, 12:58ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В полиции Свердловской области официально предупредили об ответственности за призывы и участие в несанкционированных митингах.

С вопросом о планируемых мероприятиях на акциях протеста редакция TagilCity.ru обратилась к руководителю пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерию Горелых.

Он рассказал, что в связи с распространением в средствах массовой информации и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года, полиция официально предупреждает жителей Свердловской области, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Попытки провести несогласованные публичные митинги и иные акции со стороны организаторов и участников будут расцениваться как угроза общественному порядку со всеми вытекающими последствиями. Они будут немедленно пресекаться.рассказал редакции пресс-секретарь.

Горелых пояснил, что правоохранительные органы намерены незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут необходимые меры для обеспечения правопорядка на вверенной территории. Нарушителей привлекут к предусмотренной законом ответственности.

Органы внутренних дел призывают своих земляков не поддаваться на провокации и не принимать участие в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования представителей МВД,отметил полковник Горелых.

Согласно статье 20.2 КоАП участие в несогласованных властями акциях протеста наказывается административным штрафом на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, либо обязательными работами до 100 часов, либо административным арестом на срок до 15 суток.

Напомним, в администрацию Нижнего Тагила не поступило заявок на проведение санкционированных митингов 23 января.

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