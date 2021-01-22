В свердловском МВД предупредили о задержаниях на митингах в поддержку Навального

Он рассказал, что в связи с распространением в средствах массовой информации и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года, полиция официально предупреждает жителей Свердловской области, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.