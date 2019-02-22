17 тагильчан получили памятные знаки в честь 75-летия освобождения Ленинграда
Сегодня, 16:53ОбществоФото: Марина Пинегина
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17 памятных знаков «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» были вручены тагильчанам.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вручение памятных знаков прошло 22 февраля в гимназии №18. Школьники подготовили концерт для членов общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», а блокадники рассказали детям о своем нелегком прошлом.
Тагильчан поздравил замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров. Он вручил 17 памятных знаков и подарки.
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Всего с начала 2019 года в честь 75-летия освобождения Ленинграда от фашистов в Нижнем Тагиле было вручено 37 памятных знаков, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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