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17 тагильчан получили памятные знаки в честь 75-летия освобождения Ленинграда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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17 тагильчан получили памятные знаки в честь 75-летия освобождения Ленинграда

Сегодня, 16:53ОбществоФото: Марина Пинегина
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