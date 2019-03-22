Полицейские поймали 200 нарушителей правил тонировки в Екатеринбурге
Сегодня, 18:59ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге во время рейдов, направленных на выявление нарушений правил тонировки стёкл, были остановлены 200 водителей.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно государственным стандартам, лобовое и боковые стекла автомобиля должны быть затемнены не более чем на 70%.
На остановленных нарушителей сотрудники Госавтоинспекции составили протоколы. Штраф за нарушения правил тонировки составляет от 500 рублей до 1 тысячи рублей.
Некоторые водители снимали тонировку прямо на месте, другим инспекторы установили сроки для устранения нарушений.
В столице Урала с начала 2019 года были остановлены три тысячи машин с незаконной тонировкой, сообщает «Екатеринбург в эфире».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей