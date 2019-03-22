Полицейские поймали 200 нарушителей правил тонировки в Екатеринбурге

Согласно государственным стандартам, лобовое и боковые стекла автомобиля должны быть затемнены не более чем на 70%.

На остановленных нарушителей сотрудники Госавтоинспекции составили протоколы. Штраф за нарушения правил тонировки составляет от 500 рублей до 1 тысячи рублей.

Некоторые водители снимали тонировку прямо на месте, другим инспекторы установили сроки для устранения нарушений.