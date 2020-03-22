Россия направит в Италию медиков и оборудование для борьбы с эпидемией коронавируса

Ведомство сообщает, что глава Министерства обороны Сергей Шойгу поручил создать авиагруппировку, которая с 22 марта начнет поставлять Италии помощь. В страну будет доставлено восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы для проведения дезинфекции, а также медицинское оборудование.

Также в Минобороны отметили, что Италия подтвердила готовность принять помощь. Об этом заявил глава итальянского оборонного ведомства Лоренцо Гуэрини во время телефонного разговора с Шойгу. Также он выразил благодарность за оказанную помощь.

О том, что Россия окажет помощь Италии в борьбе с инфекцией, сообщил Владимир Путин. 21 марта он провел телефонный разговор с итальянским премьером Джузеппе Конте, в ходе которого пообещал помочь в борьбе с распространением заболевания.

По данным властей Италии, в стране количество жертв коронавируса составило 4825 человек. Количество зараженных превышает 53 тысяч человек, из них 6072 — выздоровели.

В России количество зараженных коронавирусом составляет 306 человек, в том числе девять случаев в Свердловской области.