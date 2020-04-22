Евгений Куйвашев назвал восемь больниц, где есть случаи заражения COVID-19

По словам губернатора, такой ситуации можно было избежать, но медики не всегда сразу могут определить потенциальную опасность пациента.

Куйвашев привел в пример случай в Уральском институте кардиологии, закрытом на карантин. По его словам, 12 апреля туда были направлены три пациента из ЦГКБ № 1, где зафиксирована вспышка коронавируса. Всем троим требовались неотложные операции. У них отсутствовали признаки заболевания, но вчера у пациента кардиоцентра и одного доставленного из другой больницы начали проявляться симптомы. На данный момент они проходят обследование на наличие коронавируса и помещены в Верхнепышминскую больницу.

Кроме кардиоцентра, случаи заражения коронавирусом подтверждены в больницах № 1, № 40, № 20, № 14, в «Новой больнице». Также случаи выявлены в Красноуфимской районной больнице и в Богдановичской ЦРБ.

Глава региона призвал граждан со всей ответственностью отнестись к ограничительным мерам в Свердловской области.