Известный уличный художник Тимофей Радя задержан в Екатеринбурге

Напомним, 23 февраля художник принял участие в несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В результате его обвинили по статье 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Суд три раза назначал слушания по делу Ради, но екатеринбуржец не приходил на заседание.