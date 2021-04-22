Известный уличный художник Тимофей Радя задержан в Екатеринбурге

Молодого человека доставили в Ленинский районный суд, рассказал Znak адвокат Алексей Бушмаков. По его мнению, задержание связано с обязательным приходом Тимофея на заседание по делу об административном правонарушении.
Напомним, 23 февраля художник принял участие в несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В результате его обвинили по статье 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Суд три раза назначал слушания по делу Ради, но екатеринбуржец не приходил на заседание.