Известный уличный художник Тимофей Радя задержан в Екатеринбурге

Известный уличный художник Тимофей Радя задержан в Екатеринбурге
Сегодня, 20:25ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Известный уличный художник Тимофей Радя был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Екатеринбурге.

Молодого человека доставили в Ленинский районный суд, рассказал Znak адвокат Алексей Бушмаков. По его мнению, задержание связано с обязательным приходом Тимофея на заседание по делу об административном правонарушении.

Напомним, 23 февраля художник принял участие в несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В результате его обвинили по статье 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Суд три раза назначал слушания по делу Ради, но екатеринбуржец не приходил на заседание.

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Екатеринбург
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