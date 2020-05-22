В Екатеринбурге суд отклонил ходатайство о прекращении дела айтишника Литреева

Кроме того, следователи попросили избрать меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

По словам адвоката, ходатайство не было рассмотрено, так как суд требовал лично явиться подзащитного, который находится сейчас у себя дома в городе Сосновый Бор Ленинградской области.

Он отметил, что ходатайство было подписано 30 апреля, а суд его принял 12 мая. После рассмотрения суд был назначен на 21 мая, а о личной явке стало известно только 20 мая. Литреев не смог вылететь в город, но даже если бы он это и сделал, то ему пришлось бы после прилета направиться на двухнедельный карантин.

Бушмаков сказал, что по видеоконференции суд проводить заседание отказался, потому что по закону это невозможно. Он считает, что дело теперь будет передано в суд в общем порядке. Тогда уже ходатайствовать будет он, защитник обвиняемого.