В Екатеринбурге суд продлил арест «смотрящему» за Верхней Салдой

Напомним, Владимира Кузнецова подозревают в махинациях с квартирами, в результате которых пострадавшие лишились жилья. Кроме того, ему предъявлено обвинение по новой статье — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Кузнецова задержали 26 февраля. В его доме прошли обыски, как и у его подельников. Ранее ему уже была избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.