В Екатеринбурге суд продлил арест «смотрящему» за Верхней Салдой
Сегодня, 12:01ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Районный суд Екатеринбурга продлил срок ареста Владимиру Кузнецову, известному в криминальных кругах в качестве «смотрящего» за Верхней Салдой, сообщает Znak.
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Кузнецов пробудет под арестом до 10 июля.
Напомним, Владимира Кузнецова подозревают в махинациях с квартирами, в результате которых пострадавшие лишились жилья. Кроме того, ему предъявлено обвинение по новой статье — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Кузнецова задержали 26 февраля. В его доме прошли обыски, как и у его подельников. Ранее ему уже была избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.
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