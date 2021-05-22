Строительство моста через Нижнетагильский пруд идет с опережением графика

Я был сегодня приятно удивлен увиденным, потому что не ожидал, что за два месяца с моего последнего визита в Нижний Тагил удастся сделать настолько большой объем работ. В конце февраля и начале марта объект имел совершенно другой вид и другое состояние, прокомментировал ход строительства Алексей Афонский.