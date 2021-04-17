Ливневую канализацию монтируют специалисты на дороге к мосту через Тагильский пруд

Подрядчиком является МУП «Тагилдорстрой», работы планируется завершить летом 2021 года.
Пустырь, который раньше замыкал Октябрьский проспект, станет его продолжением. К 300-летию Нижнего Тагила здесь будет построена четырёхполосная дорога. Также на ней будут велодорожки и тротуары.
Сейчас в траншеях уложены пластиковые трубы на протяженности около полутора километров. По ним дождевая вода будет уходить в пруд. Также устанавливаются колодцы глубиной от 2,5 до 7 метров, пишет ИА «Все новости».
Со стороны ГГМ будет 37 магистральных колодца, 22 из них установлены. На обустройство этого участка выделено 30 миллионов рублей. На другом берегу работы по ливневке проводит субподрядчик «УБТ-сервис».
Напомним, в начале апреля рабочие завершили надвижку первого пролета моста через Тагильский пруд. Генеральным подрядчиком строительства является компания «АльмакорГрупп». Мост должен быть сдан в 2022 году.