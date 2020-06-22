Помощник депутата из Астрахани призналась в убийстве 12-летнего сына

В ходе проверки показаний экс-политик рассказала о том, как избавлялась от орудий преступления: металлическую гантель и телефон ребенка, убранные в пакет, сбросила на дно реки.

Напомним, ранее сообщалось, что Галина Морозова подозревается в убийстве ребенка, который пропал в начале весны. Ребенок ушел в школу, но домой так и не вернулся. Следствие предположило, что ребенок все же появился дома, но следующим утром. В ходе скандала мать ударила мальчика по голове гантелей, от полученной травмы ребенок скончался. Чтобы «замести» следы, родители сразу обратились в полицию с заявлением о пропаже младшего сына. Далее запутывая следствие, регулярно опознавали подростка на камерах видеонаблюдения города, утверждая, что он бегает и прячется в окрестностях города.