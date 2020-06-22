В Екатеринбурге в начале июля пройдет фестиваль маргиналов

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В Екатеринбурге на 4 июля запланировано проведение фестиваля «Маргинальная ночь», сообщает 66.ru.
Сюжеты: Екатеринбург
«Маргинальная ночь» — это первый в своем роде мультижанровый фестиваль андеграунда. Его по собственной инициативе организует команда медиаторов Пятой уральской индустриальной биеннале без финансовой поддержки и курирования со стороны.
Участники события начнут свой фестиваль в одном заброшенном здании, затем будут передвигаться на другие площадки. Организаторы планируют устроить выставку современного искусства, выступления музыкантов, поэтические чтения и перфомансы в заброшенных зданиях Екатеринбурга. Также будет установлен маркет с дизайнерскими масками и одеждой из местных секонд-хендов.
В поддержку фестиваля 28 июня в саду Наурова организаторы расскажут о своих идеях и планах на мероприятие.
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