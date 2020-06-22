В Екатеринбурге в начале июля пройдет фестиваль маргиналов

«Маргинальная ночь» — это первый в своем роде мультижанровый фестиваль андеграунда. Его по собственной инициативе организует команда медиаторов Пятой уральской индустриальной биеннале без финансовой поддержки и курирования со стороны.

Участники события начнут свой фестиваль в одном заброшенном здании, затем будут передвигаться на другие площадки. Организаторы планируют устроить выставку современного искусства, выступления музыкантов, поэтические чтения и перфомансы в заброшенных зданиях Екатеринбурга. Также будет установлен маркет с дизайнерскими масками и одеждой из местных секонд-хендов.