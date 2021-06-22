За невыплату 1 млн сотрудникам будут судить руководителя тагильского ООО «Прогресс»

За невыплату 1 млн сотрудникам будут судить руководителя тагильского ООО «Прогресс»
За невыплату 1 млн сотрудникам будут судить руководителя тагильского ООО «Прогресс»
Сегодня, 16:00ОбществоФото: 1mediainvest.ru
По обвинению в невыплате сотрудникам заработной платы на сумму свыше 1 миллиона рублей перед судом предстанет работодатель — директор ООО «Прогресс» из Нижнего Тагила.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Прогресс» в Нижнем Тагиле утвердила прокуратура Ленинского района. Ранее ведомство провело проверку в организации и выявило нарушения.

Работодатель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).

По версии следствия, руководитель ООО «Прогресс» в 2020 году не выплатил 15 работникам частично заработную плату и иные установленные законом выплаты на сумму свыше 1,1 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Задолженности по заработной плате взыскиваются в пользу работников через суд. На данный момент работодатель выплатил порядка 200 тысяч в счет погашения задолженностей.

В скором времени уголовное дело в отношении работодателя рассмотрит Ленинский суд Нижнего Тагила.

Напомним, работникам ООО «Нижнетагильской Литейной Компании» в Нижнем Тагиле выплатили долги по зарплате в размере 17 миллионов рублей. Компания остается должна своим сотрудникам еще порядка 11 миллионов.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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