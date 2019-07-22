Четверть питьевой воды в России признали подделкой

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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что больше четверти продаваемой в России питьевой воды является подделкой, сообщает РИА Новости.
Средний процент фальсификата в стране составляет от 25 до 30%, а в некоторых регионах, по словам Чемезова, доходит до 80%.
Решение проблемы глава «Ростеха» видит в маркировке воды. По его мнению, в стране продается очень много непонятной продукции.
Ранее маркировать воду предложил Роспотребнадзор, после чего спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала, что решение об этом уже готовится. Данная мера поможет в борьбе с контрафактной продукцией.
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