Из-за смерти многодетной матери после родов больницу Первоуральска проверяет Минздрав

Ирина Завертяева — мама пятерых детей — скончалась спустя некоторое время после родов в перинатальном центре Первоуральска 6 июля. В заключении о причинах смерти говорится, что она скончалась от шока во время родов или после родов и родоразрешения, сообщает Е1.
О том, как врачи принимали роды у женщины рассказал супруг другой роженицы, лежавшей с Ириной в одной больнице. Он уверяет, что после родов женщину оставили одну без присмотра.
Со слов моей жены, в течение трех часов к ней никто не подходил, не проверял ее состояние. Примерно через три часа кто-то из работников подошел к Ирине и закричал, чтобы позвали заведующую отделением. Сбежались работники, увезли ее в операционную. Но, к сожалению, было уже поздно, рассказал собеседник.
Он отметил, что вместе с супругой они готовы дать показания, если по факту смерти жительницы Первоуральска будет возбуждено уголовное дело.
Однако врачи уверяют, что сделали все возможное, чтобы спасти пациентку.
Такое массированное кровотечение — это не ошибка врачей, а стечение многочисленных факторов, заявил главврач больницы Виктор Долгушин.
По факту смерти роженицы в минздраве организовали проверку, а родные погибшей планируют обратиться с заявлением в правоохранительные органы.
Напомним, родственники считают виновными врачей и хотят судиться с роддомом Первоуральска, где умерла 35-летняя женщина вечером 6 июля 2021 года. За ее жизнь боролись врачи Первоуральска и Екатеринбурга, но спасти не смогли.