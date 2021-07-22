Из-за смерти многодетной матери после родов больницу Первоуральска проверяет Минздрав

Из-за смерти многодетной матери после родов больницу Первоуральска проверяет Минздрав
Из-за смерти многодетной матери после родов больницу Первоуральска проверяет Минздрав
Сегодня, 10:36ОбществоФото: Яндекс.Карты
По факту смерти 35-летней многодетной матери после родов перинатальный центр Первоуральска проверяет областное министерство здравоохранения.

Ирина Завертяева — мама пятерых детей — скончалась спустя некоторое время после родов в перинатальном центре Первоуральска 6 июля. В заключении о причинах смерти говорится, что она скончалась от шока во время родов или после родов и родоразрешения, сообщает Е1.

О том, как врачи принимали роды у женщины рассказал супруг другой роженицы, лежавшей с Ириной в одной больнице. Он уверяет, что после родов женщину оставили одну без присмотра.

Со слов моей жены, в течение трех часов к ней никто не подходил, не проверял ее состояние. Примерно через три часа кто-то из работников подошел к Ирине и закричал, чтобы позвали заведующую отделением. Сбежались работники, увезли ее в операционную. Но, к сожалению, было уже поздно, рассказал собеседник.

Он отметил, что вместе с супругой они готовы дать показания, если по факту смерти жительницы Первоуральска будет возбуждено уголовное дело.

Однако врачи уверяют, что сделали все возможное, чтобы спасти пациентку.

Такое массированное кровотечение — это не ошибка врачей, а стечение многочисленных факторов, заявил главврач больницы Виктор Долгушин.

По факту смерти роженицы в минздраве организовали проверку, а родные погибшей планируют обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Напомним, родственники считают виновными врачей и хотят судиться с роддомом Первоуральска, где умерла 35-летняя женщина вечером 6 июля 2021 года. За ее жизнь боролись врачи Первоуральска и Екатеринбурга, но спасти не смогли.

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