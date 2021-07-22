Из-за смерти многодетной матери после родов больницу Первоуральска проверяет Минздрав

Со слов моей жены, в течение трех часов к ней никто не подходил, не проверял ее состояние. Примерно через три часа кто-то из работников подошел к Ирине и закричал, чтобы позвали заведующую отделением. Сбежались работники, увезли ее в операционную. Но, к сожалению, было уже поздно, рассказал собеседник.