«Призрак» снесенной телебашни появился в Екатеринбурге

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Жители Екатеринбурга заметили «призрак» телебашни, которую снесли 24 марта 2018 года.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Вечерний Екатеринбург»
Екатеринбуржцы делают снимки «паранормального явления» и размещают их в социальных сетях. Светящийся «призрак» появился на том же месте, где ранее располагалась телебашня, увидеть его можно с Плотинки.
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На самом деле это башенный кран, который работает на строительном объекте. В темное время суток стрелу крана не видно и он напоминает телебашню.
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