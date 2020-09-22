«Думали, что он мертв»: гинеколог из Екатеринбурга спасла тонущего в Волге мужчину

«Думали, что он мертв»: гинеколог из Екатеринбурга спасла тонущего в Волге мужчину

Сегодня, 18:01ОбществоPhoto: соцсети
26-летняя врач акушер-гинеколог ГКБ № 40 из Екатеринбурга Наталья Кузнецова спасла из воды тонущего мужчину во время отдыха на пляже в поселке Киляковка Среднеахтубинского района Волгоградской области, сообщает «КП-Екатеринбург».

Инцидент произошел 13 августа.

Девушка в течение часа пыталась реанимировать мужчины. Даже родственники были уверены, что он мертв. Однако пострадавшего удалось спасти.

По словам сотрудника МЧС, прибывшего на помощь, 11-летний брат Натальи заметил, что мужчина на воде ведет себя странно. Он прыгнул вниз с понтона, потом встал из воды и снова упал.

У мужчины отсутствовал пульс, он не дышал. Однако девушке удалось его реанимировать.

В середине июля восьмиклассник Максим Бояршинов из Серова спас тонущего в реке ребенка. Максим был на берегу с друзьями, когда увидел, что восьмилетний мальчик захлебывается. Он бросился в воду и вытащил его на островок.

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