«Думали, что он мертв»: гинеколог из Екатеринбурга спасла тонущего в Волге мужчину

26-летняя врач акушер-гинеколог ГКБ № 40 из Екатеринбурга Наталья Кузнецова спасла из воды тонущего мужчину во время отдыха на пляже в поселке Киляковка Среднеахтубинского района Волгоградской области, сообщает «КП-Екатеринбург».

Инцидент произошел 13 августа. Девушка в течение часа пыталась реанимировать мужчины. Даже родственники были уверены, что он мертв. Однако пострадавшего удалось спасти. По словам сотрудника МЧС, прибывшего на помощь, 11-летний брат Натальи заметил, что мужчина на воде ведет себя странно. Он прыгнул вниз с понтона, потом встал из воды и снова упал. У мужчины отсутствовал пульс, он не дышал. Однако девушке удалось его реанимировать. В середине июля восьмиклассник Максим Бояршинов из Серова спас тонущего в реке ребенка. Максим был на берегу с друзьями, когда увидел, что восьмилетний мальчик захлебывается. Он бросился в воду и вытащил его на островок. «Не думал ни секунды»: в Серове восьмиклассник спас тонущего ребенка

