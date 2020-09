Секс-работницы и карта опасных мест. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 22 сентября.

TagilCity.ru опубликовало карту зон возможного обрушения шахт Нижнего Тагила. Угрозу представляют две шахты, расположенные под территорией города, «Магнетитовая» и «Эксплуатационная». Над ними находятся более 200 жилых домов, предприятия, церкви, электроподстанции и образовательные учреждения. «Эксплуатационная» шахта на данный момент законсервирована. Она уходит в глубину максимум на 700 метров. Вторая шахта — «Магнетитовая», уходит в глубину на 1,2 тысячи метров. При этом она является действующей. TagilCity опубликовало карту зон обрушения шахт в Нижнем Тагиле Министерство здравоохранения Свердловской области потратит 500 тысяч рублей на помощь работницам секс-индустрии. Средства выделены в рамках программы «Проведение профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции в местах пребывания групп повышенного риска». Таковыми считаются наркоманы, геи и проститутки. Программа начала действовать с 1 сентября. Минздрав Свердловской области потратит полмиллиона рублей на секс-работниц Депутат государственной Думы Андрей Альшевских попросил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева выделить средства на операции госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле. Альшевских предлагает найти деньги в региональном резервном фонде. Он отметил, что ранее больница финансировалась областью, но затем поддержка прекратилась. В самом учреждении считают, что поддержки нет из-за ненадлежащего отношения минздрава к решению вопроса выделения средств. Депутат Альшевских попросил Куйвашева помочь госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле За сутки, с 21 на 22 сентября, в Нижнем Тагиле выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших за время пандемии в городе составляет 1758 человек. В Свердловской области за сутки зафиксировали 121 случай заражения COVID-19, а в общей сложности 28 043. Выписано из больниц 57 жителей региона. Семь человек скончались от инфекции. За время эпидемии от коронавируса умерли 575 свердловчан. Названо число выявленных за сутки случаев COVID-19 в Нижнем Тагиле

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter