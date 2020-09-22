Секс-работницы и карта опасных мест. Итоги дня в Свердловской области

За сутки, с 21 на 22 сентября, в Нижнем Тагиле выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших за время пандемии в городе составляет 1758 человек. В Свердловской области за сутки зафиксировали 121 случай заражения COVID-19, а в общей сложности 28 043. Выписано из больниц 57 жителей региона. Семь человек скончались от инфекции. За время эпидемии от коронавируса умерли 575 свердловчан.