В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении и ограблении геев

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении и ограблении геев

Сегодня, 12:15ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, который подозревается в нападении на представителей ЛГБТ в центре города, сообщает E1.

По данным источника издания, после того, как мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения, его опознали полицейские. Оказалось, что мужчина уже ранее попадал в поле зрения органов.

По факту нападения на молодых людей было возбуждено уголовное дело. Максимально возможное наказание предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Подозреваемый уже ранее судим. Более месяца назад он отметился в громкой истории, когда компания друзей терроризировала жителей дома на улице Бажова.

Напомним, нападение произошло 19 сентября. По словам одного из пострадавших, нападавшие оскорбляли молодых людей. Конфликт произошел из-за внешнего вида потерпевших.

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