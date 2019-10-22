Мэрия покупает камеры для детских садов Дзержинского района за 19 миллионов рублей
Сегодня, 17:44ОбществоФото: pixabay.com
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Администрация Нижнего Тагила разместила заявку на 19,2 миллиона рублей на сайте госзакупок
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В 27-ми детских садах Дзержинского района проведут монтаж систем видеонаблюдения для обеспечения детей и сотрудников учреждений. Работы проведут в дошкольных учреждениях «Детство». Источник финансирования — местный бюджет. Установка камер рассчитана на 40 дней со дня заключения контракта. Гарантия на выполненные работы составляет 36 месяцев. Заявки принимаются с 22 октября по 1 ноября.
Напомним, ранее администрация города разместила закупку на установку камер видеонаблюдения в 20-ти детских садах Нижнего Тагила и пригорода на 10,8 миллиона рублей, а также в школах Дзержинского района на 9,6 миллиона рублей.
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