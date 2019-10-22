Мэрия покупает камеры для детских садов Дзержинского района за 19 миллионов рублей

В 27-ми детских садах Дзержинского района проведут монтаж систем видеонаблюдения для обеспечения детей и сотрудников учреждений. Работы проведут в дошкольных учреждениях «Детство». Источник финансирования — местный бюджет. Установка камер рассчитана на 40 дней со дня заключения контракта. Гарантия на выполненные работы составляет 36 месяцев. Заявки принимаются с 22 октября по 1 ноября.