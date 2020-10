Мэр Нижнего Тагила и депутаты ЗакСО обсудили бюджет на 2021 год

В администрации города состоялась традиционная встреча мэра Владислава Пинаева и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области от Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба администрации города.

В начале встречи заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов сообщил о проектах, с которыми заявляется Нижний Тагил на 2021 год. По его словам, помимо текущих расходов, в бюджете запланировано участие в национальных проектах «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Демография», «Жилье и городская среда». Отдельная строка планируется для проектов, связанных с присвоением Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести». Туда включены затраты на реконструкцию Привокзальной площади, установку стелы. В рамках выполнения программы по подготовке 300-летнего юбилея Нижнего Тагила, планируется строительство и ремонты многих объектов города. Общая сумма предложений составила 13 миллиардов рублей. Депутат Заксобрания Вячеслав Погудин отметил, что в этом году в Нижнем Тагиле проведена серьезная работа в рамках нацпроектов, ее необходимо также эффективно продолжать. Детские сады, ремонт школ, подготовка к строительству очередной школы — все это заботы главы города и ожидания тагильчан,говорит Погудин. Кроме того, он отмечает, что в бюджете нужно учесть вопросы обеспечения жильем молодых семей, субсидии, выделенные из федерального и областного бюджета. Также необходимо решить моменты, связанные с развитием учреждений культуры. Депутат Михаил Ершов, отметил, что до празднования юбилея Нижнего Тагила осталось полтора года и к этой дате город должен подойти обновленным. Тагильчане почувствовали последние два года, как интенсивно идет стройка по дорожному хозяйству. Хотелось бы темпы не останавливать. Не только дороги, но важны и мостовые переходы,сказал Ершов. По словам Владимира Радаева, есть много проектов, на которые хотелось бы дополнительно получить деньги. Например, тот же легкоатлетический манеж. Я думаю, что мы отработаем все вопросы с министерствами и попытаемся все же убедить, что надо дофинансировать, пояснил Радаев. По итогам встречи мэр города Владислав Пинаев рассказал, что все направления, с которыми Нижний Тагил заявляется в этом году, важные. Он отмечает, что значимыми моментами являются софинансирования по дорожному строительству и реконструкции объектов, включая ГДДЮТ, проект «Тагильская лагуна-2», ремонт филармонии и строительство детских садов с ясельными группами. Каждое направление мы обсудили, по каждому есть понимание. Будем стремиться к максимальному объему финансирования,прокомментировал Пинаев. Напомним, 20 октября в Нижний Тагил приезжал министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков. Он положительно оценил качество выполнения работ на объектах, отремонтированных в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «Тагильская команда превзошла себя». Министр транспорта оценил реализацию БКАД

