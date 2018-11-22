Житель поселка Горноуральский получил 2,5 года за смертельное ДТП

ДТП произошло летом 2018 года. Осужденный, который выпил не менее трех литров пива в течение дня, встретил своего знакомого, с которым продолжил выпивать. Знакомый попросил его отвезти его домой. Осужденный согласился и сел за руль автомобиля УАЗ-31512.

По пути автомобиль съехал с проезжей части на обочину, врезался в препятствие и перевернулся. В результате аварии пассажир УАЗика погиб.