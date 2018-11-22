Житель поселка Горноуральский получил 2,5 года за смертельное ДТП
Сегодня, 06:30ОбществоФото: pxhere.com
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2,5 года получил житель поселка Горноуральский за то, что, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП, в результате которого погиб пассажир.
Сюжеты: Пригород
ДТП произошло летом 2018 года. Осужденный, который выпил не менее трех литров пива в течение дня, встретил своего знакомого, с которым продолжил выпивать. Знакомый попросил его отвезти его домой. Осужденный согласился и сел за руль автомобиля УАЗ-31512.
По пути автомобиль съехал с проезжей части на обочину, врезался в препятствие и перевернулся. В результате аварии пассажир УАЗика погиб.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, водитель машины осужден на 2,5 года колонии-поселения с лишением права на управления автомобилем на два года.
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