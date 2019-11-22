Опыт работы Общественной палаты Нижнего Тагила может быть применен в других городах

Председатель Общественной палаты Свердловской области призвал тиражировать наработанный опыт на региональном уровне. По его словам, общественные организации должны помогать руководству города в реализации проектов.

Примером, такого сотрудничества с главой города и другими структурами является работа Нижнетагильской Общественной палаты, сказал Александр Левин.

Также на заседании он поддержал инициативу, озвученную председателем городского Совета ветеранов войны и труда Владимиром Свистуновым, о присвоении Нижнему Тагилу звания «Город трудовой славы».

В рамках подготовки к 75-летию окончания Великой Отечественной войны необходимо отдать дань уважения тем, кто ковал оружие Победы в тылу, сказал он.