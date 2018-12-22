Новые учительские должности появятся в российских школах

Ранее в ОУ России действовала только горизонтальная карьера учителя. Педагог мог получить первую или высшую категорию. В планах Минпросвещения – введение вертикальной карьеры. Об этом рассказала «Российской газете» министр Ольга Васильева.

В функционал старшего учителя будет входить разработка и реализация образовательных программ в соответствии с ФГОС. Получить должность сможет работник ОУ, который осуществляет трудовую деятельность более пяти лет и имеет первую или высшую квалификационную категорию.

Ведущий учитель будет координировать деятельность работников образовательного учреждения, контролировать разработку и реализацию школьных программ. Помимо этого, ведущий специалист будет наставником для педагогов, начинающих свой профессиональный путь. Получить данную должность сможет учитель, работающий в школе десять лет и имеющий высшую квалификационную категорию.