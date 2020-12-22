Каникулы для школьников Нижнего Тагила начнутся с 26 декабря

Каникулы для школьников Нижнего Тагила начнутся с 26 декабря

Сегодня, 16:40ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле каникул для школьников начнутся с 26 декабря. Планируется, что отдых продлится в течение двух недель — до 10 декабря включительно.

О том, в каком формате будет проходить обучение после каникул на данный момент неизвестно. По этому поводу высказался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции.

Надо учиться уже очно. Если ситуация не позволит, то мы не сделаем это. Все-таки мы планируем начать учиться очно, рассчитываем что с учетом вакцинации с учетом уровня общественного иммунитета мы сможем выйти в следующем году, сказал губернатор.

Напомним, ранее в мэрии Нижнего Тагила заявили, что решение о формате обучения будет приниматься на губернаторском штабе. Однако пока планируется, что все образовательные учреждения будут работать в обычном режиме и полном составе.

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