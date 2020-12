Куйвашев о 300-летии Нижнего Тагила: «Мы не планируем сокращать финансирование»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что несмотря на пандемию коронавируса и пошатнувшуюся экономическую обстановку, сокращать финансирование на празднование 300-летия в Нижнем Тагиле не планируется.

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции. Напомним, сегодня в Свердловской области проходит пресс-конференция губернатора Евгения Куйвашева, в ходе которой он отвечает на вопросы журналистов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter