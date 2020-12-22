Куйвашев о 300-летии Нижнего Тагила: «Мы не планируем сокращать финансирование»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что несмотря на пандемию коронавируса и пошатнувшуюся экономическую обстановку, сокращать финансирование на празднование 300-летия в Нижнем Тагиле не планируется.
Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции.
Напомним, сегодня в Свердловской области проходит пресс-конференция губернатора Евгения Куйвашева, в ходе которой он отвечает на вопросы журналистов.
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