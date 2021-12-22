Цыганка сдала золото на 3 млн в ломбард и открыла собачий приют в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга Елена Телегина после травмы головы сдала в ломбард все свое золото и на вырученные 3 млн рублей открыла приют для бездомных собак.

Травму головы женщина получила девять лет назад. Горожанка возвращалась к себе домой по частному сектору и вдруг услышала крики. Неизвестные жестоко избивали женщину. Пройти мимо Елена не смогла. Она бросилась на злоумышленников. В результате Елена получила удар ножом в голову и едва не погибла. Лезвие пробило висок. В больнице, куда горожанку привезли в тяжелом состоянии, врачи извлекли чужеродный предмет и поставили пациентку на ноги. Телегина вышла из больницы и сдала все свое золото в ломбард. Выручила 3 млн рублей и открыла в своем дворце-коттедже (так в России называют дома цыганских баронов) приют для собак. Теперь у Елены Телегиной собственный приют «Марс», созданный в 2012 году. Его история началась с просьбы одних знакомых о передержке нескольких собак. Через какое-то время коттедж превратился в «теремок» для животных, где с комфортом уживаются собаки и кошки. Делала это женщина бесплатно. К настоящему моменту подопечными «Марса» являются 66 собак и 11 кошек. Места в коттедже хватает уже не всем. Поэтому часть животных содержится в теплых вольерах на улице. В настоящее время Елена Телегина добивается госфинансирования, чтобы организовать приют с ветеринарной клиникой.

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