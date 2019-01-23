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Квартиру залило дождем: жительница Первоуральска отсудила более 140 тысяч руб. у УК
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Квартиру залило дождем: жительница Первоуральска отсудила более 140 тысяч руб. у УК

Сегодня, 14:39ОбществоФото: pixabay.com
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