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Жители Староуткинска получил газопровод в подарок на 290-летие
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Староуткинска получил газопровод в подарок на 290-летие

Сегодня, 10:59ОбществоФото: департамент информполитики Свердловской области
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