Жители Староуткинска получил газопровод в подарок на 290-летие
Сегодня, 10:59ОбществоФото: департамент информполитики Свердловской области
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Жители Староуткинска получили в подарок на юбилей поселка газопровод.
Газификация была проведена в поселок Староуткинск в рамках беспилотного проекта беструбопроводной газификации удаленных населенных пунктов.
Поселок на 70 км удален от магистрального газопровода, поэтому проведение газа было невыгодно. Но в 2015 году началось создание комплекса хранения и регазификации газа. После этого были построены газопроводы среднего и низкого давления для проведения газа в частный сектор.
В настоящий момент протяженность газопровода в поселке Староуткинск составляет более 20 км, что позволяет обеспечить газом 500 частных домов.
Глава ГО отметил, что для жителей данное событие является лучшим подарком, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
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